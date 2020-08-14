Гуляли і скандували: в Мінську ніч пройшла відносно спокійно

Фото: протести в Білорусі (TUT.By)

У Мінську відбулася мирна акція солідарності

У Мінську та інших містах Білорусі в ніч проти п'ятниці все ще тривали мирні акції протесту та солідарності. Пізно ввечері люди продовжували гуляти групами.

Про це повідомляє Onliner.

Зазначається, що в центрі білоруської столиці не затримували людей.

"На "Пушкінській" люди ще гуляли та скандували. Проїжджаючі автомобілі сигналять. Сьогодні там без затримань", - йдеться в повідомленні.

На Пушкінській близько 30 хвилин тому люди ще гуляли і скандували. Проїжджаючі автомобілі сигналять. Сьогодні там без затримань. pic.twitter.com/f5jtgNRzdQ — Onliner (@OnlinerBY) August 13, 2020

Напередодні з ранку в білоруських містах шикувалися ланцюги солідарності. До жіночого протесту долучилися медичні працівники, залізничники, робітники підприємств.

Нагадаємо, з ізоляторів тимчасового тримання в Білорусі масово випускають затриманих на мирних мітингах людей, багатьох відразу забирають у лікарню.

Зазначимо, за перші три доби, за даними МВС, затримано близько 6700 осіб, дві людини загинули, при цьому постраждало понад 100 силовиків.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту, при цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.