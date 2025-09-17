Гучний скандал у Польщі: депутатка втратила посаду через образи на адресу українця

У Польщі набув великого резонансу у суспільстві та політичних колах скандал, пов'язаний з депутаткою міської ради Сільвією Цісонь із Громадянської коаліції.

Політикиня заявила, що у неї стався конфлікт з таксистом з України. За словами жінки, коли вона разом із синами прямувала на футбольний матч, то її образив таксист-українець. Водій нібито висадив їх не там, де потрібно, образив Цісонь, намагався плюнути та навіть застосував перцевий газ.

За словами депутатки, їй навіть довелось звертатись до медиків.

От тільки через кілька годин у мережі з’явилося відео з реєстратора таксі, на якому видно, що спме Сільвія Цісонь використовує вульгарну лексику та прямим текстом говорить українському біженцю "повертатися до своєї країни".

При цьому сам чоловік спілкувався спокійно польською, а момент із перцевим газом на записі і зовсім відсутній.

Наразі обидві сторони подали заяви до поліції. Правоохоронці перевіряють факти можливого порушення особистої недоторканності та образ на національному ґрунті. Відомо, що за польським законодавством образи за національною ознакою караються до трьох років позбавлення волі, а порушення тілесної недоторканності - до одного року.

Тим часом, Сільвія Цісонь опублікувала у Facebook заяву в якій попросила призупинити своє членство в клубі та партії "Польська ініціатива". Жінка вибачилася за ненормативну лексику, але наполягає, що відео не показує всієї ситуації, і таки звинувачує водія у фізичному нападі.

Зрештою політикиню відсторонили від діяльності в партії та Клубі радників після звинувачень у ксенофобських висловлюваннях.

Міністр освіти Барбара Новацька, в офісі якої працює Цісонь, підтвердила її відсторонення від діяльності в партії. Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор назвала інцидент неприйнятним проявом ксенофобії, підкресливши, що кожна людина має право на повагу та безпеку.