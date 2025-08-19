Гучні перемоги і багато грошей: Китайський гороскоп назвав знаки, яким пощастить до кінця року

Щур (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

У вас відкриється друге дихання, якого так не вистачало. Фінансові двері, до яких ви не могли підібрати ключ, нарешті відчиняться. Хтось з минулого згадає про вас і запропонує співпрацю, а ще можливий великий виграш, не обов’язково в лотерею, а у вигляді несподіваного шансу. Не сумнівайтесь у собі.

Бик (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Ви довго все тягнули на собі, зараз починається період, коли інші будуть працювати на вас. Особливо вдало підуть справи у тих, хто давно хоче відкрити щось своє або змінити сферу. Гроші підуть туди, де є впевненість і вогонь, тому покажіть, що ви готові.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Гороскоп обіцяє Драконам не просто удачу, а гучні перемоги - з оплесками, відкриттями і великим злетом. Ви відчуєте, що вийшли з тіні. У другій половині року можливе знайомство або проект, який змінить вашу роль у житті. І це буде неймовірно.

Змія (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змії нарешті знімуть "шкіру", за якою ховалися від реальності. На вас чекає трансформація і вона одразу дасть відчутні плоди: гроші, можливості, ресурси. Проблеми з фінансами та невдачі нарешті зникнуть з вашого життя І це станеться вже до кінця року.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собаки раптом опиняться в центрі подій. Все, що ви робили таємно чи дуже обережно, нарешті отримає сенс. Гороскоп каже, що вас помітять і почнуть кликати туди, де в усьому кращі умови. Під кінець року можливий стрімкий прорив, кар’єрний чи фінансовий.