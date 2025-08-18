Карти Таро пророкують зустріч з минулим цим Зодіаку: кому напише колишній

Карти Таро попереджають, що вже днями трьом знакам Зодіаку доведеться зіткнутися з емоційним поверненням у минуле, і це не обов’язково погано. Хтось зможе поставити крапку або навпаки почати все з чистого аркуша.

Скорпіон

Вам випала карта "Вісімка жезлів". Коли все вже здається стабільним, ця карта приносить блискавичну новину. Колишній з’явиться зненацька, різко, без попередження.

У Скорпіонів активується старе питання: "а що якщо". Ви побачите динаміку, яку колись так цінували, або ж відчуєте емоції, які штовхають на спонтанність. Але за цим можуть ховатися ті самі граблі.

Порада: не відповідайте одразу. Згадайте, що після кожної "вибухової" зустрічі зазвичай лишається лише попіл.

Діва

Вам випала Таро-карта "Туз пентаклів". Ця карта несе можливість побачити стару історію під іншим кутом. Минуле повернеться у вигляді спокійного діалогу. Хтось із вашого життя, яке ви хотіли забути, прийде з конкретикою.

Фрази "я зрозумів", "хочу спробувати ще раз" можуть розтопити ваше серце. Можливо, саме зараз цей зв’язок може отримати шанс на реальне щастя.

Порада: довіряйте не словам, а діям. Якщо людина дійсно змінилася, то ви це відчуєте та побачите з перших кроків.

Лев

Вам випала карта "Десятка мечів". Днями про себе нагадає той, хто колись боляче вдарив. Ця карта про завершення та спалення мостів, і це прямий натяк. Минуле повертається, але чи потрібно це вам?

Леви можуть спокуситися ідеєю реваншу, але ризикують втратити внутрішній спокій. Колишній може благати про пробачення, або просто заговорити, ніби нічого не було.

Порада: не повертайтеся туди, де вас зламали. Ви вже інша людина, ви стали сильнішими, мудрішими, і не зобов’язані давати ще один шанс.