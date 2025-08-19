Громкие победы и много денег: Китайский гороскоп назвал знаки, которым повезет до конца года

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

У вас откроется второе дыхание, которого так не хватало. Финансовые двери, к которым вы не могли подобрать ключ, наконец-то откроются. Кто-то из прошлого вспомнит о вас и предложит сотрудничество, а еще возможен крупный выигрыш, не обязательно в лотерею, а в виде неожиданного шанса. Не сомневайтесь в себе.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Вы долго все тянули на себе, сейчас начинается период, когда другие будут работать на вас. Особенно удачно пойдут дела у тех, кто давно хочет открыть что-то свое или сменить сферу. Деньги пойдут туда, где есть уверенность и огонь, поэтому покажите, что вы готовы.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Гороскоп обещает Драконам не просто удачу, а громкие победы - с аплодисментами, открытиями и большим взлетом. Вы почувствуете, что вышли из тени. Во второй половине года возможно знакомство или проект, который изменит вашу роль в жизни. И это будет невероятно.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеи наконец снимут "кожу", за которой прятались от реальности. Вас ждет трансформация и она сразу даст ощутимые плоды: деньги, возможности, ресурсы. Проблемы с финансами и неудачи наконец исчезнут из вашей жизни И это произойдет уже к концу года.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собаки вдруг окажутся в центре событий. Все, что вы делали тайно или очень осторожно, наконец получит смысл. Гороскоп говорит, что вас заметят и начнут звать туда, где во всем лучшие условия. Под конец года возможен стремительный прорыв, карьерный или финансовый.