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Гучне завершення кар’єри. У Мелітополі підірвали ще одного колаборанта

Фото: у Мелітополі підірвали ще одного колаборанта (ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Мелітополі 15 листопада підірвали посібника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений у лікарню", - написав він.

Федоров зазначив, що за своє "професійне" життя Трухін накопичив вагомий послужний список:

  • Трухін - давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Євгена Балицького та Галини Данильченко. Він був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Також брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради.
  • При колишній владі був Трухін директором КП "Комунальна власність". Встиг розкрасти комунальне майно, тому з приходом Федорова був вигнаний з посади.
  • З початку повномасштабного вторгнення РФ став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" та курував незаконний розподіл землі та майна. Допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Мелітополі прогримів вибух у районі, де дислокувалися росіяни.

Окрім того, на вихідних у Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

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