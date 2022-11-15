Громкое завершение карьеры. В Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта

В Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Федоров отметил, что за свою "профессиональную" жизнь Трухин накопил весомый послужной список:

"Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", - написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Мелитополе прогремел взрыв в районе, где дислоцировались россияне.

Кроме того, на выходных в Мелитополе подорвали так называемого "заместителя министра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где жил коллаборант.

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