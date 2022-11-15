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У Мелітополі прогримів вибух: що сталося

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Мелітополь, Вівторок 15 листопада 2022 09:07
У Мелітополі прогримів вибух: що сталося Фото: у Мелітополі прогримів вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух у районі, де дислокувалися російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів", - написав він.

У Мелітополі прогримів вибух: що сталося

За попередніми даними, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

"Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - додав мер.

Нагадаємо, нещодавно у Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

Окрім того, повідомлялося, що наступним містом після Херсона, яке ЗСУ звільнять від окупантів, імовірно буде Мелітополь. Російськів військові вже будують там фортифікаційні споруди.

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