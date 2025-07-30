Гучна ніч у Бердянську: вибухи чули навіть в Приморську

Мешканці окупованого Бердянська розповіли, що в ніч на 30 липня було чути гучні звуки вибухів. ба більше звуки вибухів чути навіть у Приморську.

Крім того, як стало відомо з місцевих спільнот, окупанти перекрили в'їзд та виїзд на Косу.

Як стало попередньо відомо, місце влучання база відпочинку "Моряк" на Бердянській косі, де базувалися російські військові.

Наразі ж окупанти перекрили всі доступи до обʼєкту, тому інформацію стосовно масштабів руйнувань перевірити важко. Проте, судячи з того, як замовчують ситуацію та як метушаться по місту - наслідки є.