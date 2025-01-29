В Бердянську в районі порту пролунали вибухи
У Бердянську 29 січня пролунали вибухи в районі порту. Місцеві гауляйтери повідомили про атаку дронів та пожежу, яку, нібито, вдалось загасити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Бердянську МВА.
"В Бердянську в районі порту пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ввечері 29 січня містяни зафіксували прольоти та вибухи в районі порту.
"В повідомленні гауляйтера окупованої частини Запорізької області наголошується про щонайменше три безпілотники, які, начеб то, вдалось збити", - додають в МВА.
При цьому, повідомляється про пожежу на території порту, яку, нібито, оперативно локалізовано без наслідків для основної діяльності підприємства.
Вибухи в Бердянську
Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області в лютому 2022 року. Після цього росіяни використовують місто для зосередження живої сили та техніки для забезпечення ресурсами угруповання, що воює в Україні.
При цьому в місті часто гримлять вибухи. Сили оборони не раз завдавали ударів по об'єктах росіян у Бердянську, зокрема по порту. Наприклад, "приліт" по порту фіксувався і в листопаді 2024 року.
І 31 жовтня в Бердянську також гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом. А над портом здіймався дим.
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