У Бердянську 29 січня пролунали вибухи в районі порту. Місцеві гауляйтери повідомили про атаку дронів та пожежу, яку, нібито, вдалось загасити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Бердянську МВА .

При цьому, повідомляється про пожежу на території порту, яку, нібито, оперативно локалізовано без наслідків для основної діяльності підприємства.

"В повідомленні гауляйтера окупованої частини Запорізької області наголошується про щонайменше три безпілотники, які, начеб то, вдалось збити", - додають в МВА.

"В Бердянську в районі порту пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області в лютому 2022 року. Після цього росіяни використовують місто для зосередження живої сили та техніки для забезпечення ресурсами угруповання, що воює в Україні.

При цьому в місті часто гримлять вибухи. Сили оборони не раз завдавали ударів по об'єктах росіян у Бердянську, зокрема по порту. Наприклад, "приліт" по порту фіксувався і в листопаді 2024 року.

І 31 жовтня в Бердянську також гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом. А над портом здіймався дим.

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