ua en ru
Ср, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Бердянську в районі порту пролунали вибухи

Бердянськ, Середа 29 січня 2025 23:04
UA EN RU
В Бердянську в районі порту пролунали вибухи Фото: у Бердянську пролунали вибухи в районі порту 29 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Бердянську 29 січня пролунали вибухи в районі порту. Місцеві гауляйтери повідомили про атаку дронів та пожежу, яку, нібито, вдалось загасити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Бердянську МВА.

"В Бердянську в районі порту пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ввечері 29 січня містяни зафіксували прольоти та вибухи в районі порту.

"В повідомленні гауляйтера окупованої частини Запорізької області наголошується про щонайменше три безпілотники, які, начеб то, вдалось збити", - додають в МВА.

При цьому, повідомляється про пожежу на території порту, яку, нібито, оперативно локалізовано без наслідків для основної діяльності підприємства.

Вибухи в Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області в лютому 2022 року. Після цього росіяни використовують місто для зосередження живої сили та техніки для забезпечення ресурсами угруповання, що воює в Україні.

При цьому в місті часто гримлять вибухи. Сили оборони не раз завдавали ударів по об'єктах росіян у Бердянську, зокрема по порту. Наприклад, "приліт" по порту фіксувався і в листопаді 2024 року.

І 31 жовтня в Бердянську також гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом. А над портом здіймався дим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Вибухи
NEWS
ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше