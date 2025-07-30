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Шумная ночь в Бердянске: взрывы слышали даже в Приморске

Фото: ночью в Бердянске прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ночью в оккупированном Бердянске прогремели громкие взрывы, которые слышали даже в соседнем Приморске. Попадание, вероятно, произошло по базе отдыха "Моряк", где находились российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

Жители оккупированного Бердянска рассказали, что в ночь на 30 июля были слышны громкие звуки взрывов. более того, звуки взрывов слышны даже в Приморске.

Кроме того, как стало известно из местных сообществ, оккупанты перекрыли въезд и выезд на Косу.

Как стало предварительно известно, место попадания база отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.

Сейчас же оккупанты перекрыли все доступы к объекту, поэтому информацию о масштабах разрушений проверить трудно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.

Ситуация в Бердянске

Заметим, что в прошлом месяце, во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

К тому же в этом году в Бердянске был взорван автомобиль. А в нем, как стало известно, находился "заместитель председателя" оккупационной администрации города.

Стоит заметить, что российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.

При этом в городе часто гремят взрывы. Силы обороны не раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в частности по порту. Например, "прилет" по порту фиксировался и в ноябре 2024 года.

В этом году в Бердянске также раздавались взрывы в районе порта. Местные гауляйтеры сообщили об атаке дронов и пожаре, который, якобы, удалось потушить.

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