Шумная ночь в Бердянске: взрывы слышали даже в Приморске

Ночью в оккупированном Бердянске прогремели громкие взрывы, которые слышали даже в соседнем Приморске. Попадание, вероятно, произошло по базе отдыха "Моряк", где находились российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.
Жители оккупированного Бердянска рассказали, что в ночь на 30 июля были слышны громкие звуки взрывов. более того, звуки взрывов слышны даже в Приморске.
Кроме того, как стало известно из местных сообществ, оккупанты перекрыли въезд и выезд на Косу.
Как стало предварительно известно, место попадания база отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.
Сейчас же оккупанты перекрыли все доступы к объекту, поэтому информацию о масштабах разрушений проверить трудно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.
Заметим, что в прошлом месяце, во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.
К тому же в этом году в Бердянске был взорван автомобиль. А в нем, как стало известно, находился "заместитель председателя" оккупационной администрации города.
Стоит заметить, что российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.
При этом в городе часто гремят взрывы. Силы обороны не раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в частности по порту. Например, "прилет" по порту фиксировался и в ноябре 2024 года.
В этом году в Бердянске также раздавались взрывы в районе порта. Местные гауляйтеры сообщили об атаке дронов и пожаре, который, якобы, удалось потушить.
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