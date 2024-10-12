В Бердянську вночі лунали вибухи: що відомо

У ніч на 12 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунали вибухи. У росіян нібито працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бердянськ Сьогодні ".

Також місцеві пишуть, що чули, як над містом близько 2:00 гучно та швидко пролітали літаки або ракети.

"В Бердянську знов була гучна ніч. Окупанти знову збивали дрони над містом та в морі. Звуки вибухів лунали з 1:00 до 2:00 ночі", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області у лютому 2022 року. З того часу окупанти перетворили місто на місце концентрації живої сили та техніки.

При цьому Сили оборони постійно атакують військові об'єкти у Бердянську. Крім того, там часто ліквідують колаборантів. Наприклад, 2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль.

Пізніше з'ясувалося, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

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