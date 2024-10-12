ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Бердянську вночі лунали вибухи: що відомо

Бердянськ, Субота 12 жовтня 2024 09:59
UA EN RU
В Бердянську вночі лунали вибухи: що відомо Фото: у Бердянську лунали вибухи 12 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 12 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунали вибухи. У росіян нібито працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянськ Сьогодні".

"В Бердянську знов була гучна ніч. Окупанти знову збивали дрони над містом та в морі. Звуки вибухів лунали з 1:00 до 2:00 ночі", - йдеться у повідомленні.

Судячи з напрямку звуку, ворог активно використовував ППО, розташовану на узбережжі Бердянської коси.

Також місцеві пишуть, що чули, як над містом близько 2:00 гучно та швидко пролітали літаки або ракети.

В Бердянську вночі лунали вибухи: що відомо

Ситуація у Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області у лютому 2022 року. З того часу окупанти перетворили місто на місце концентрації живої сили та техніки.

При цьому Сили оборони постійно атакують військові об'єкти у Бердянську. Крім того, там часто ліквідують колаборантів. Наприклад, 2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль.

Пізніше з'ясувалося, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Запорізька область Війна в Україні Вибухи
NEWS
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом