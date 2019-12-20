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ГТС України перевищує потужність "Північного потоку-2" в три рази, - Пристайко

Новини » Економіка     20.12.2019 - 22:45
ГТС України перевищує потужність "Північного потоку-2" в три рази, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко вважає "Північний потік-2" більше політичним проектом, ніж економічним

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська газотранспортна система перевищує потужності російського газопроводу "Північний потік-2" в три рази. Про це він повідомив після зустрічі з главою німецького МЗС Хайко Маасом, передає DW.

За словами Пристайко, Україна здатна забезпечити поставки газу споживачами в Європейському союзі.

"Ми вважаємо, що українська газотранспортна система здатна забезпечити постачання газу споживачам в Європейському Союзі. Причому, в обсягах, що втричі перевищують потужності газопроводу "Північний потік-2", - сказав глава українського МЗС.

Пристайко зазначив, що проект "Північний потік-2" є більше політичним, ніж економічним.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сенат США схвалив введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції, зокрема, передбачають введення обмежень проти всіх компаній, які беруть участь у проекті.

Також повідомлялося, що 20 грудня Украина Росія і Єврокомісія підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що Україна і РФ підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років до Нового року.

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