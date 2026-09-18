Увага геймерів дістанеться лише GTA 6: Twitch застерігає ігрові студії

GTA 6 може залишити інші ігри без уваги геймерів - глава Twitch радить студіям випускати свої проєкти якомога швидше або переносити їх на початок 2027 року.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Дена Кленсі для Bloomberg .

Як GTA 6 "перекроює" графік виходу інших ігор?

Реліз Grand Theft Auto 6 офіційно запланований на 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series.

За словами очільника Twitch, ажіотаж довкола новинки від Rockstar Games буде настільки потужним, що утримає увагу всієї індустрії щонайменше до січня.

Ден Кленсі зазначає, що бачить логіку в діях інших ігрових видавців, які намагаються:

випустити свої великі новинки у жовтні, до релізу GTA 6;

відкласти вихід власних проєктів до моменту, коли перша хвиля захоплення вщухне.

За словами очільника сервісу, за сім років його роботи на посаді генерального директора він ще не бачив такого рівня очікування серед гейм-аудиторії.

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Коли очікувати на запуск мультиплеєра та рольових серверів?

Платформа Twitch тісно співпрацює з Rockstar Games щодо залучення контент-мейкерів та авторів рольових серверів (Role Play).

Цікаво, що механіка рольових ігор у GTA V, де стримери грають ролі копів чи злочинців, зробила її однією з найпопулярніших на платформі.

"На вас чекає величезний сплеск із виходом GTA 6, але ще більший відбудеться наступного року, коли вони запустять мультиплеєр", - зазначив Кленсі.

З огляду на листопадовий реліз сюжетної кампанії, запуску нового онлайн-режиму варто очікувати в 2027 році.

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Дискусії щодо монетизації

Інформація про вихід мультиплеєра через рік після сюжетної частини викликала жваве обговорення на Reddit. Багато користувачів побоюються агресивної монетизації:

активного впровадження внутрішньоігрових покупок та підписки GTA+;

зсуву фокусу розробників із single-player вмісту на онлайн-наповнення, як це сталося з GTA 5.

Водночас паузу між виходом сюжету та мультиплеєра частина фанатів вважає позитивною, оскільки це дозволить повністю зануритися в історію Вайс-Сіті без поспіху.