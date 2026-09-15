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GTA 6 б'є рекорди: чому мільйони геймерів купують найдорожчу версію

17:19 15.09.2026 Вт
3 хв
aimg Ольга Завада
GTA 6 б'є рекорди: чому мільйони геймерів купують найдорожчу версію Експерти пояснили, чому не варто поспішати з покупкою версії Ultimate (скриншот: Rockstar Games)
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GTA 6 може встановити рекорд ще до виходу: кількість цифрових передзамовлень уже наблизилася до 5 мільйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Цікаво, що більшість покупців обирає не базову версію за 79,99 долара, а розширене видання Ultimate Edition за 99,99 долара - на нього припадає близько 90 відсотків усіх попередніх покупок.

Наповнення Ultimate Edition: що отримують покупці

Купуючи розширене видання, яке постачається виключно у цифровому форматі без фізичного диска, гравці отримують доступ до низки ексклюзивних ігрових елементів:

Ексклюзивні локації та сервіси: п'ять унікальних точок на карті, серед яких автомайстерні Rideout Customs та One-Eyed Willie's, салон краси Sara's Unisex Salon, магазин одягу Stock 305 та тату-салон Electric Fang Tattoo Parlor із понад 50 дизайнами від арт-колективу FAILE.

Додаткові сюжетні місії: зачистка бази угруповання PTT Youngin$ Compound та серія завдань із відновлення класичних авто Classic Car Collection від фіксера Ваймана.

Унікальний транспорт: класичний спорткар '95 Grotti Cheetah, замінований гідроцикл Shitzu Squalo та багі '67 Vapid Dominator.

Зброя та косметичні набори: револьвери Hawk & Little Morgan, комплекти скінів для зброї та тематичні набори одягу Vice City Styles і Goodtime Gear.

У Rockstar наголошують: бонусний контент не видається відразу з першої хвилини гри. Він "вплетений" у сюжетну лінію та відкриватиметься поступово з проходженням нових глав.

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Аномальний попит: чи доцільно переплачувати?

Частка передзамовлень Ultimate Edition виявилася нетипово високою.

За словами віцепрезидента аналітичної компанії Sensor Tower Карла Контуса, зазвичай розширені видання збирають лише 10-20 відсотків від загальних продажів, тому показник у 90 відсотків є безпрецедентним.

Головний виконавчий директор Take-Two Штраус Зельник також підтвердив зміщення попиту у бік преміум-версії.

Відсутність раннього доступу. На відміну від інших великих релізів, як-от Starfield чи Diablo IV, Ultimate Edition не дає права розпочати гру на кілька днів раніше - усі гравці отримають доступ одночасно.

Можливість оновлення. Покупці базової версії зможуть доплатити різницю у 20 доларів і додати контент Ultimate Edition у будь-який момент після офіційного запуску.

З огляду на те, що більшість ігрових авто, одягу та зброї можна розблокувати або придбати безпосередньо під час проходження, поспішати з переплатою за розширене видання до релізу не обов'язково.

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