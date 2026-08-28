GTA 6 показали наживо: 26 хвилин геймплею розкрили головний сюрприз гри

Rockstar Games показала 26 хвилин реального геймплею Grand Theft Auto 6, вперше розкривши бойову систему, сюжетні деталі та масштаб штату Леоніда. Відео записали безпосередньо на звичайній PlayStation 5, продемонструвавши гру без додаткового заліза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на live-показ на Netflix .

Після кількох складних тижнів, затьмарених гучними витоками даних і суперечками навколо відсутності фізичних дисків у виданні за 80 доларів, Rockstar таки перехопила ініціативу.

Прем'єра розширеного огляду відбулася в ексклюзивному вікні на платформі Netflix, після чого ролик з'явився на YouTube.

Виділені 26 хвилин ігрового процесу дозволили оцінити, як саме розробники планують розвивати формулу відкритих світів.

Події гри розгортаються у штаті Леоніда - вигаданому аналогу Флориди. Історія фокусується на кримінальному дуеті Джейсона Дуваля та Лучії Камінос, які після невдалого пограбування банку втягуються у масштабну знеособлену змовницьку мережу.

Карта охоплює не лише осучаснений Вайс-Сіті, а й провінційні містечка, болота, національний парк і морський порт.

Гравці зможуть вільно перемикатися між двома протагоністами, причому Лучія стала першою повноцінною жінкою-головною героїнею у франшизі.

Деталі сюжету та бойова система

Демонстрація розпочинається з епізоду у занедбаному житловому комплексі, де герої купують товар у місцевого дилера.

Рівень деталізації заслуговує на особливу увагу: промені світла заломлюються крізь ланцюжки й дреди персонажів, а на тлі детально відтворено процес виготовлення речовин.

Після раптової облави поліції гра переходить у фазу активної стрілянини:

Зміна зброї та позиціонування: Джейсон динамічно використовує укриття, перемикаючись із пістолета на помпову рушницю під час відступу крізь житлові квартири.

Арсенал і механіки: у грі продемонстровано механіку уповільнення часу (Bullet Time) із точковим маркуванням цілей, а також систему рукопашного бою, де Лучія нейтралізує нападника підбором власного взуття.

Погоні та розшук: під час втечі від поліції на гелікоптерах у правому верхньому куті екрана з'являється класичний індикатор із шести зірок розшуку, що підтверджує повернення найвищого рівня небезпеки.

Окрім перестрілок, показ демонструє різноманітність активностей: поїздки на аероботах, стрибки з парашутом, пограбування невеликих крамниць і навіть викрадення людей.

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Технічний стан та обмеження заліза

Найбільше запитань у геймерів викликають технічна сторона та стабільність роботи на поточному поколінні консолей. За даними розробників, увесь представлений геймплей записано з базової версії PlayStation 5.

Навіть на звичайній PS5 гра демонструє виняткову щільність натовпу, складну фізику зачісок і деталізовані текстури одягу. Проте за цей масштаб довелося заплатити технічними компромісами.

Якими саме?

Частота кадрів: наразі проєкт орієнтується на поріг у 30 кадрів на секунду (30 FPS) при нативній роздільній здатності.

Досвід минулого: попередній тайтл студії, GTA 5, на цих же консолях вимагав переходу в режим продуктивності зі зниженням роздільної здатності для досягнення 60 FPS.

Навантаження на системи: створення настільки живого світу з просунутим інтелектом пересічних громадян вимагає максимальної віддачі від процесорів PS5 та Xbox Series X.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto 6 заплановано на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Дату виходу версії для ПК розробники поки не оголошували.