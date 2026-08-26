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Витік GTA 6: Rockstar Games зробила офіційну заяву щодо зливу геймплею

15:13 26.08.2026 Ср
2 хв
Розробники не приховують розчарування
aimg Ольга Завада
Витік GTA 6: Rockstar Games зробила офіційну заяву щодо зливу геймплею Rockstar прокоментувала масштабний витік GTA 6 (скриншот: Rockstar Games)
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Студія Rockstar Games випустила офіційну заяву у відповідь на масштабний витік кадрів геймплею Grand Theft Auto VI, висловивши розчарування ситуацією та анонсувавши швидкий показ матеріалів гри.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Rockstar Games в X.

Витік кадрів геймплею розробники назвали "надзвичайно сумною подією", оскільки планували продемонструвати гру спільноті у зовсім іншому форматі.

Реакція розробників та подяка спільноті

Представники компанії перепросили перед фанатами за тривале очікування офіційних подробиць. Попри наявність спойлерів у мережі, команда висловила сподівання, що гравці зачекають на можливість особисто оцінити гру.

Офіційний показ: вже завтра, 27 серпня, розробники обіцяють продемонструвати розширений огляд проєкту.

Дата релізу: реліз гри заплановано на 19 листопада.

Підтримка фанатів: команда висловила глибоку вдячність спільноті за тисячі теплих слів і повідомлень на підтримку.

У Rockstar Games підкреслили, що ключовою метою залишається створення продукту, який перевершить усі очікування аудиторії.

Нагадаємо - на минулому тижні у мережу потрапили нові кадри ігрового процесу та карта GTA VI. Вони розкрили повернення елементів прокачки з San Andreas, систему честі у стилі Red Dead Redemption та потребу заправляти авто.

Анонімний хакер, який виклав відео, заявив, що зробив це на знак протесту проти політики Rockstar. Видавництво планує продавати фізичні копії гри без дисків - лише з кодом активації у коробці.

Пізніше груповання CyberLeek опублікувало на платформі X заяву, в якій зобов'язалося оприлюднити весь архів злитого геймплею, якщо Rockstar Games не виконає умову щодо "виправлення завданої шкоди" та вибачення перед спільнотою.

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