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GTA 6 показали вживую: 26 минут геймплея раскрыли главный сюрприз игры

11:08 28.08.2026 Пт
3 мин
В гейм-сообществе снова разгорелись дискуссии по техническим ограничениям актуального поколения консолей
aimg Ольга Завада
GTA 6 показали вживую: 26 минут геймплея раскрыли главный сюрприз игры Фанаты увидели ограбление в Леониде, стрельба и железо PS5 (скриншот: Rockstar Games)
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Rockstar Games показала 26 минут реального геймплея Grand Theft Auto 6, впервые открыв боевую систему, сюжетные детали и масштаб штата Леонида. Видео записали прямо на обычной PlayStation 5, продемонстрировав игру без дополнительного железа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на live-показ на Netflix.

После нескольких сложных недель, омраченных громкими утечками данных и спорами вокруг отсутствия физических дисков в издании за 80 долларов, Rockstar перехватила инициативу.

Премьера расширенного обзора прошла в эксклюзивном окне на платформе Netflix, после чего ролик появился на YouTube.

Выделенные 26 минут игрового процесса позволили оценить, как разработчики планируют развивать формулу открытых миров.

События игры разворачиваются в штате Леонида - вымышленном аналоге Флориды. История фокусируется на криминальном дуэте Джейсона Дуваля и Лучии Каминос, которые после неудачного ограбления банка вовлекаются в масштабную обезличенную заговорную сеть.

Карта включает не только осовремененный Вайс-Сити, но и провинциальные города, болота, национальный парк и морской порт.

Игроки смогут свободно переключаться между двумя протагонистами , причем Лучия стала первой полноценной женщиной-главной героиней во франшизе .

Детали сюжета и боевая система

Демонстрация начинается с эпизода в заброшенном жилом комплексе, где герои покупают товар у местного дилера.

Уровень детализации заслуживает особого внимания: лучи света преломляются сквозь цепочки и дреды персонажей, а на фоне подробно воспроизведен процесс изготовления веществ.

После внезапной облавы полиции игра переходит в фазу активной стрельбы:

Смена оружия и позиционирования: Джейсон динамично использует укрытие, переключаясь с пистолета на помповое ружье во время отступления через жилые квартиры.

Арсенал и механики: в игре продемонстрирована механика замедления времени (Bullet Time) с точечной маркировкой целей, а также система рукопашного боя, где Лучия нейтрализует нападающего подбором собственной обуви.

Погони и розыск: во время побега от полиции на вертолетах в правом верхнем углу экрана появляется классический индикатор из шести звезд розыска, подтверждающий возврат наивысшего уровня опасности.

Кроме перестрелок показ демонстрирует разнообразие активностей: поездки на аэроботах, прыжки с парашютом, ограбление небольших магазинов и даже похищение людей.

Читайте больше: Утечка GTA 6: Rockstar Games сделала официальное заявление по сливу геймплея

Техническое состояние и ограничение железа

Больше всего вопросов у геймеров вызывают техническая сторона и стабильность работы на текущем поколении консолей. По данным разработчиков, весь представленный геймплей записан с базовой версии PlayStation 5.

Даже на обычной PS5 игра демонстрирует исключительную плотность толпы, сложную физику причесок и детализированную текстуру одежды. Однако за этот масштаб пришлось заплатить техническим компромиссам.

Какими именно?

Частота кадров: проект ориентируется на порог в 30 кадров в секунду (30 FPS) при нативном разрешении.

Опыт прошлого: предварительный тайтл студии, GTA 5, на этих же консолях требовал перехода в режим производительности с понижением разрешения для достижения 60 FPS.

Нагрузка на системы: создание столь живого мира с продвинутым интеллектом рядовых граждан требует максимальной отдачи процессоров PS5 и Xbox Series X.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дату выхода версии для ПК разработчики пока не объявляли.

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