ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

GTA 6 наблизилася до симулятора життя: персонажі змінюватимуться через дії гравця

11:13 27.08.2026 Чт
3 хв
Геймери отримають прокачаний досвід персонажів
aimg Ольга Завада
GTA 6 наблизилася до симулятора життя: персонажі змінюватимуться через дії гравця Hеактивний світ GTA 6 реагуватиме на гравця (скриншот: Rockstar Games)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Оновлення інформації про Grand Theft Auto VI розкриває ключові деталі розробки довгоочікуваного блокбастера. У центрі уваги - перша в історії серії жінка-протагоністка, інноваційна система фізичної трансформації персонажів та безпрецедентно живий світ штату Леоніда.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Daze.

Новий рівень занурення

На відміну від попередніх частин, де гравець почувався "богом хаосу", світ GTA VI став значно реалістичнішим і суворішим до дій користувача.

Що отримують геймери?

Наслідки дій: якщо прогулюватися вулицею зі штурмовою гвинтівкою в руках, перехожі та поліція негайно реагуватимуть.

Розумні NPC: поведінка перехожих (NPC) кардинально змінилася завдяки новим ШІ-алгоритмам. Жителі міста мають унікальні типи фігур, татуювання, стилі одягу й реагують залежно від району - від бідних кварталів до елітних пляжів.

Дослідження території: для створення автентичної атмосфери команда Rockstar роками вивчала Маямі, спілкувалася з колишніми злочинцями, правоохоронцями, промоутерами клубів і навіть торговцями зброєю. До створення графіті залучили понад 50 реальних вуличних художників.

Читайте більше: Витік GTA 6: Rockstar Games зробила офіційну заяву щодо зливу геймплею

Джейсон і Люсія: кримінальний дует у стилі Бонні та Клайда

Вперше в історії серії головними героями виступає пара закоханих злочинців - колишній військовий наркокур'єр Джейсон Дювал та Люсія Камінос, яка щойно вийшла з в'язниці.

Також Люсія стала першою повноцінною жіночою протагоністкою у сучасних 3D-іграх франшизи.

Сюжет та геймплей побудовані навколо їхніх взаємин:

Безшовне перемикання: під час поїздки гравець може керувати авто як Джейсон або перемикатися на Люсію на пасажирському сидінні, щоб гортати внутрішньоігрову стрічку соцмереж.

Динаміка у перестрілках: під час погоні один гравець може вести машину, а інший - відстрілюватися з вікна.

Романтичні зв'язки: сюжет фокусується на близькості та довірі між героями, а вибори гравця матимуть глибокі наслідки для їхніх стосунків.

Система фізичних змін тіла та інтерактивність

Rockstar розширила та вдосконалила механіки, які раніше тестувала у Red Dead Redemption 2.

Тіла Джейсона та Люсії будуть змінюватися у реальному часі залежно від способу життя.

Харчування та спорт: їжа впливає на вагу персонажів, а фізичні тренування розвивають мускулатуру.

Втома та алкоголізм: тривала відсутність сну, втечі від поліції або багатоденне розгульне життя позначатимуться на обличчях та поведінці героїв.

Вуличні бійки: після сутичок на тілі залишатимуться синці, садна та шрами.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto VI заплановано на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
PlayStation Xbox Ігри
Новини
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають