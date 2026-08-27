GTA 6 наблизилася до симулятора життя: персонажі змінюватимуться через дії гравця

Оновлення інформації про Grand Theft Auto VI розкриває ключові деталі розробки довгоочікуваного блокбастера. У центрі уваги - перша в історії серії жінка-протагоністка, інноваційна система фізичної трансформації персонажів та безпрецедентно живий світ штату Леоніда.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Daze .

Новий рівень занурення

На відміну від попередніх частин, де гравець почувався "богом хаосу", світ GTA VI став значно реалістичнішим і суворішим до дій користувача.

Що отримують геймери?

Наслідки дій: якщо прогулюватися вулицею зі штурмовою гвинтівкою в руках, перехожі та поліція негайно реагуватимуть.

Розумні NPC: поведінка перехожих (NPC) кардинально змінилася завдяки новим ШІ-алгоритмам. Жителі міста мають унікальні типи фігур, татуювання, стилі одягу й реагують залежно від району - від бідних кварталів до елітних пляжів.

Дослідження території: для створення автентичної атмосфери команда Rockstar роками вивчала Маямі, спілкувалася з колишніми злочинцями, правоохоронцями, промоутерами клубів і навіть торговцями зброєю. До створення графіті залучили понад 50 реальних вуличних художників.

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Джейсон і Люсія: кримінальний дует у стилі Бонні та Клайда

Вперше в історії серії головними героями виступає пара закоханих злочинців - колишній військовий наркокур'єр Джейсон Дювал та Люсія Камінос, яка щойно вийшла з в'язниці.

Також Люсія стала першою повноцінною жіночою протагоністкою у сучасних 3D-іграх франшизи.

Сюжет та геймплей побудовані навколо їхніх взаємин:

Безшовне перемикання: під час поїздки гравець може керувати авто як Джейсон або перемикатися на Люсію на пасажирському сидінні, щоб гортати внутрішньоігрову стрічку соцмереж.

Динаміка у перестрілках: під час погоні один гравець може вести машину, а інший - відстрілюватися з вікна.

Романтичні зв'язки: сюжет фокусується на близькості та довірі між героями, а вибори гравця матимуть глибокі наслідки для їхніх стосунків.

Система фізичних змін тіла та інтерактивність

Rockstar розширила та вдосконалила механіки, які раніше тестувала у Red Dead Redemption 2.

Тіла Джейсона та Люсії будуть змінюватися у реальному часі залежно від способу життя.

Харчування та спорт: їжа впливає на вагу персонажів, а фізичні тренування розвивають мускулатуру.

Втома та алкоголізм: тривала відсутність сну, втечі від поліції або багатоденне розгульне життя позначатимуться на обличчях та поведінці героїв.

Вуличні бійки: після сутичок на тілі залишатимуться синці, садна та шрами.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto VI заплановано на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.