В ГСЧС уточнили число жертв из-за ДТП в Киевской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнила число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области, погибли четверо людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди погибших двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате ДТП пострадали четверо людей.

"10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о трех погибших в результате ДТП в Киевской области.

Отметим, также в Киеве в Дарницком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Кроме того, еще раньше в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы.