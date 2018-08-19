В ГСЧС сообщили о ликвидации последствий непогоды в Киеве

К ликвидации последствий непогоды в Киеве привлекались подразделения ГСЧС

Подразделения управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве привлекались к ликвидации последствий непогоды в Киеве 18-19 августа текущего года. Об этом говорится в сообщении столичного управление ГСЧС.

Как отмечается, на ул. Академика Палладина спасатели помогали отбуксировать автомобиль; на ул. Автозаводская, 39 - откачивали воду с проезжей части и отбуксировали автомобиль; на ул. Вышгородская, 50-Б спасатели убирали дерево, которое уполо возле подъезда жилого дома.

Кроме того, на ул. Ивана Федорова спасатели отбуксировали 3 автомобиля с затора, а на пр. Победы (возле станции метро "Святошин") отбуксировали один автомобиль.

"На данных происшествиях погибших и травмированных нет", - отмечают в ГСЧС.

Кроме того, в эфире "112 Украина" заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий сообщил, что из-за непогоды в Киеве образовались две "критические локации" - возле "Гулливера" и на проспекте Победы возле цирка, где был подтоплен подземный переход.

"Нет закрытых и заблокированных участков. Нет заблокированных маршрутов общественного транспорта. На данный момент все в норме", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за ночного ливня в Киеве были затоплены улицы в центре города. Кроме того, рядом с торговым центром "Гулливер" ливень заблокировал водителей в машинах.

Отметим, по данным синоптиков, сегодня в Киеве также ожидается гроза, при которой возможно подтопление территорий.