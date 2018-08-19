У ДСНС повідомили про ліквідацію наслідків негоди у Києві

До ліквідації наслідків негоди у Києві залучалися підрозділи ДСНС

Підрозділи управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві залучалися до ліквідації наслідків негоди у Києві 18-19 серпня поточного року. Про це йдеться у повідомленні столичного управління ДСНС.

Як зазначається, на вул. Академіка Паладіна рятувальники надавали допомогу по відбуксируванню автомобіля; на вул. Автозаводська, 39 - відкачували воду із проїжджої частини та також відбуксирували автомобіль; на вул. Вишгородська, 50-Б рятувальники прибирали дерево, яке впало навпроти під'їзду житлового будинку.

Крім того, на вул. Івана Федорова рятувальники відбуксирували 3 автомобіля із дощового затору, а на пр. Перемоги (біля станції метро "Святошин") було відбуксовано одне авто.

"На даних подіях загиблих та травмованих немає", - зазначають у ДСНС.

Крім того, в ефірі "112 Україна" заступник директора департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій повідомив, що через негоду у Києві утворилося дві "критичні локації" - біля "Гуліверу" та на проспекті Перемоги біля цирку, де було підтоплено підземний перехід.

"Немає перекритих і заблокованих ділянок. Немає заблокованих маршрутів громадського транспорту. На цей момент усе в нормі", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через нічну зливу у Києві було затоплено вулиці у центрі міста. Крім того, поряд з торговельним центром "Гулівер" злива заблокувала водіїв у автівках.

Зазначимо, за даними синоптиків, сьогодні у Києві також очікується гроза, під час якої можливе підтоплення територій.