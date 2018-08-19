В Киеве сегодня ожидается гроза, возможны подтопления

Местами в Киеве возможен град и шквалы

В Киеве сегодня, 19 августа 2018 года, ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, сегодня днем в Киеве пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза, возможны подтопления. Кроме того, в Киеве местами возможен град и шквалы.

"Сегодня в Киеве будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 15-18 м/с, температура днем 26-28 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В случае сильного ветра киевлянам рекомендуют закрыть окна, держаться подальше от ЛЭП, не парковать машины вблизи деревьев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего был затоплен центр города. Кроме того сильный ливень прошел в Киеве в ночь на 16 августа. Тогда из-за непогоды было повалено 200 деревьев. Кроме того непогода временно блокировала движение транспорта в столице.

Отметим, также сильна ливень прошел на текущей неделе во Львове. Спасатели вынесли из подтопленных транспортных средств 130 человек, в том числе 15 детей.