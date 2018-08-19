В Киеве сильный ливень затопил центр города

Десятки автомобилей оказались под водой

В Киеве, рядом с торговым центром Гуливер, ливень заблокировал водителей в автомобилях. Об этом сообщает Громадське Радио.

Ночью, 19 августа 2018 года, сильный ливень парализовал дороги в центре города рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".

Очевидцы сообщают, что минимум в двух машинах люди заблокированы водой. Один из водителей залез на крышу своего залитого транспорта.

Также потоп начался и на улице Антоновича, где ко всему прорвало канализацию.

В Гидрометцентре сообщают, что непогода в Киеве будет продолжаться всю ночь 19 августа 2018.

Напомним, во Львове из подтопленных машин эвакуировали 130 человек. Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели вынесли на руках 77 человек, из них 9 детей, и отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей, а также открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна и осуществляли регулирование движения транспортных средств.