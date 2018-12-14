В ГСЧС рассказали о ситуации в Фастове

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Фастове создан оперативный штаб по ликвидации последствий разрушения дома

По состоянию на 15:00 продолжается ликвидация последствий разрушения 3-х этажей жилого дома в Фастове Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся работы по поднятию крупногабаритных плит перекрытия с помощью автокрана. Также работники ГСЧС проводят разборку разрушенных строительных конструкций на 3-м и 4-м этажах.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 204 человек и 42 единицы техники, в том числе кинолог с собакой. Сейчас специалисты-взрывотехники выяснят, что стало причиной аварии.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что в Фастове создан оперативный штаб по ликвидации последствий разрушения дома и дальнейшего расселения эвакуированных жителей.

Напомним, семьдесят жителей пятиэтажного дома, который был разрушен в результате взрыва в Фастове, были эвакуированы. Отмечалось, что эвакопункт организован в помещении больницы по улице Киевская, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

Отметим, что пятиэтажный дом, в котором произошел взрыв, полностью отключили от электро-, газо- и теплоснабжения.