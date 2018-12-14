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У ДСНС розповіли про ситуацію у Фастові

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 15:48
У ДСНС розповіли про ситуацію у Фастові
Фото: вибух у Фастові (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Фастові створено оперативний штаб з ліквідації наслідків руйнування будинку

Станом на 15:00 триває ліквідація наслідків руйнування 3-х поверхів житлового будинку у Фастові Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

У відомстві уточнили, що зараз проводяться роботи з підняття великогабаритних плит перекриття за допомогою автокрана. Також працівники ДСНС проводять розбирання зруйнованих будівельних конструкцій на 3-му і 4-му поверхах.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 204 осіб та 42 одиниці техніки, у тому числі кінолог з собакою. Зараз фахівці-вибухотехніки з'ясують, що стало причиною аварії.

У прес-службі поліції Київської області повідомили, що у Фастові створено оперативний штаб з ліквідації наслідків руйнування будинку і подальшого розселення евакуйованих жителів.

Нагадаємо, сімдесят мешканців п'ятиповерхового будинку, який був зруйнований в результаті вибуху в Фастові, були евакуйовані. Зазначалося, що евакопункт організований у приміщенні лікарні по вулиці Київська, 57, зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Зазначимо, що п'ятиповерховий будинок, в якому стався вибух, повністю відключили від електро-, газо - і теплопостачання.

 

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Новини України Київська областьДСНСФастов
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