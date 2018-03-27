Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в водоемах Украины

На днепровских водохранилищах начинается ослабление ледостава

В водоемах Украины в связи с потеплением ожидается повышение уровня воды. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда. С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

27-30 марта на украинском участке Дуная возле Вилково (Одесская обл.) в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице на дорогах Киева 27 марта. В связи с этим в КГГА водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.