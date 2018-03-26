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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 27 марта

НовостиОбщество    26.03.2018 - 21:01
Фото: гололедица (УНИАН)
Фото: гололедица (УНИАН)

В Киеве днем небольшие осадки

В Киеве завтра, 27 марта 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, днем небольшие осадки. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Гидрометцентр.

"27 марта в столице будет облачно с прояснениями, днем ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем от +4 до +6", - говорится в сообщении.

В связи с этим в КГГА водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.

Пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах, ходить не спеша, а при переходе через дорогу учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Фото: РБК-Украина

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что синоптики предупреждают об ослаблении ледостава на реках Украины.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +13 Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Теги публикации: гололедица, синоптики, Гидрометцентр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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