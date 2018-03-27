Синоптики попереджають про підвищення рівня води у водоймах України

На дніпровських водосховищах починається ослаблення льодоставу

У водоймах України в зв'язку з потеплінням очікується підвищення рівня води. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове ослаблення льодоставу на річках Правобережжі - руйнування і очищення від льоду. З 27 березня на дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування льоду.

27-30 березня на українській ділянці Дунаю біля Вилкового (Одеська обл.) у зв'язку з проходженням хвилі водопілля очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155-165 см над нулем поста), при яких спостерігається затоплення понижених незаселених ділянок міста.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах Києва 27 березня. У зв'язку з цим КМДА водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.