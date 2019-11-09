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У ДСНС попередили про погіршення видимості через туман

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 14:39
У ДСНС попередили про погіршення видимості через туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туман очікується в першій половині дня 10 листопада

У неділю, 10 листопада, в Україні очікується погіршення видимості у зв'язку з туманом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними українських синоптиків, до кінця суботи, 9 листопада, а також вночі та в першій половині дня неділі, 10 листопада, на всій території України очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Також ускладення погодних умов, а саме туман, прогнозується завтра у Києві та Київській області. У столиці видимість також погіршиться до 200-500 метрів.

У ДСНС попередили про погіршення видимості через туман

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 9 листопада, через сильний туман видимість погіршиться до 500 метрів. Прогнозувалося, що туман утримається до 12-ї години дня.

Також синоптики прогнозували, що у суботу, 9 листопада, в Україні буде сильний туман. Негода очікувалася у південних, східних і деяких західних областях. У зв'язку з туманом видимість погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві на вихідних, 9-10 листопада, очікується тепла погода.

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