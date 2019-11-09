ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     09.11.2019 - 10:12
В Киеве предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман в Киеве продлится до 12:00

В Киеве сегодня, 9 ноября, ожидается ухудшение метеорологической дальности видимости из-за сильного тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиком в результате тумана дальности видимости ухудшится до 500 метров и менее. Продлится непогода до 12:00.

Водителей призвали во время тумана снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве на выходных, 9-10 ноября, ожидается теплая погода. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу утром возможен дождь, днем существенных осадков не планируется.

Также РБК-Украина писало, что в Украине в субботу, 9 ноября, синоптики прогнозируют туман в южных, восточных и некоторых западных областях. В связи с туманом видимость ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В Украине ожидается сильный туман В Киеве затонула яхта
Новости Украины КиевКиевПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь