Синоптики предупредили о тумане в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость ухудшится до 200-500 метров

В субботу, 9 ноября, в южных, восточных и некоторых западных областях ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, утром и ночью в южных и восточных областях, а также в регионе Карпат ожидается туман. В связи с туманом видимость ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине на выходных 9-10 ноября. Синоптики прогнозировали преимущественно сухую погоду, лишь местами ожидаются небольшие осадки. Днем температура будет колебаться от +13 до +18, в южных областях до +21. Также ожидался туман на Правобережье.

Как писало РБК-Украина, синоптик Наталка Диденко рассказала, что погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет дождливой на западе, севере и в центральной части страны. По словам синоптика, дожди ожидаются в ночные и утренние часы, а днем они прекратятся.

Кроме того, сообщалось, что в ближайшие дни в Киеве ожидается теплая погода, однако с дождем. В субботу осадки в столице ожидаются ночью и утром. Днем существенных осадков не ожидается.