ГСЧС отрицает массовую гибель фауны после утечки химикатов

Фото: утечка химикатов (dsns.gov.ua)

На данный момент проводится контроль качества воды

Информация о массовой гибели флоры и фауны в реке Рось в связи с утечкой химических веществ не соответствуют действительности. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской обороны ГСЧС Олександр Лещенко.

По его словам, в некоторых СМИ, после инцидента с разливом химикатов, появилась информация о массовом море рыбы.

"Но никакой массовой гибели фауны и флоры в реке Рось не наблюдается. Принято решение о патрулировании в местах массового отдыха по речке Рось, чтобы запретить купание. Также усилен ежедневный контроль качества поверхностной воды и воды, которая подается в сеть центрального водоснабжения", - отметил Лещенко.

Напомним, ранее заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в результате ДТП в Погребищенском районе в реку попало 747 литров гербицидов и фунгацидов разного класса. Большинство из них перестают быть опасными уже через 2-3 суток. На сегодняшний день все местное население обеспечено чистой питьевой водой.

Отметим, в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Так, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

Ранее РБК-Украина сообщало, что опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, в которую из-за ДТП в Винницкой области попали 747 литров химикатов, нет.