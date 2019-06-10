ДСНС заперечує масову загибель фауни після витоку хімікатів

Фото: витік хімікатів (dsns.gov.ua)

На даний момент проводиться контроль якості води

Інформація про масову загибель флори і фауни в річці Рось у зв'язку з витоком хімічних речовин не відповідають дійсності. Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту організації заходів цивільної оборони ДСНС Олександр Лещенко.

За його словами, в деяких ЗМІ, після інциденту з розливом хімікатів, з'явилася інформація про масовий мор риби.

"Але ніякої масової загибелі фауни і флори в річці Рось не спостерігається. Прийнято рішення про патрулювання у місцях масового відпочинку по річці Рось, щоб заборонити купання. Також посилено щоденний контроль якості поверхневої води і води, яка подається в мережу центрального водопостачання", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, раніше заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко заявив, що в результаті ДТП у Погребищенському районі в річку потрапило 747 літрів гербіцидів і фунгацидов різного класу. Більшість з них перестають бути небезпечними вже через 2-3 доби. На сьогоднішній день все місцеве населення забезпечене чистою питною водою.

Зазначимо, у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Так, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що небезпеки для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, в яку через ДТП у Вінницькій області потрапили 747 літрів хімікатів, немає.