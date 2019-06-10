Обнародованы результаты экспертизы воды в Винницкой области

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Государственная экологическая инспекция отобрала пробы воды из пруда Панского, реки Фоса и реки Рось

Государственная экологическая инспекция в Винницкой области обнародовала результаты лабораторных исследований проб воды из водоемов, которые пострадали в результате утечки химических веществ в Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую службу Украины.

На месте происшествия в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области Государственной экологической инспекцией в течение 9 июня были отобраны пробы воды из пруда Панского, расположенного на реке Фоса (в месте разлива), реки Фоса (200 м ниже места разлива) и реки Рось (100 м ниже впадения р. Фоса). Специалисты провели измерение семи показателей с помощью экспресс-методов.

По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду Барском и р. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду Панском и р. Фоса.

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг / дм3.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС сообщало, что опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, в которую из-за ДТП в Винницкой области попали 747 литров химикатов, нет.

Как известно, в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Так, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.