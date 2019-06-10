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ГСЧС сообщила об отсутствии опасности для водоснабжения из-за утечки химикатов

Новости » Общество    10.06.2019 - 13:13
ГСЧС сообщила об отсутствии опасности для водоснабжения из-за утечки химикатов
Фото: утечка химикатов (dsns.gov.ua)

Городские водоканалы могут работать в штатном режиме

Опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, в которую из-за ДТП в Винницкой области попали 747 литров химикатов, нет. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман со ссылкой на украинский гидрометеорологический институт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

Напомним, заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в результате ДТП в Погребищенском районе в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. 

Из-за утечки химикатов в Винницкой области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Белоцерковского района Киевской области приняла решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня, запаса воды для Белой Церкви хватит на одни сутки.

Как писало РБК-Украина ранее, в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Так, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

 

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