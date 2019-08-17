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ДСНС не допустили до перевірки "Токіо Стар" в липні

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 12:23
ДСНС не допустили до перевірки "Токіо Стар" в липні
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (odesa online)

Перевірка не відбулася, бо власник готелю змінив форму власності

Представників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у липні не допустили до перевірки будівлі одеського готелю "Токіо Стар", де сьогодні сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Так, за даними відомства, у липні цього року в будівлі готелю мала відбутися перевірка, але працівників ДСНС не допустили до об'єкту у зв'язку зі зміною форми власності.

"Через те, що власник готелю змінив форму власності, представник ДСНС, який здійснює заходи державного нагляду та контролю, не був допущений на об’єкт. Про це був складений відповідний акт не допуску", - зазначили в МВС.

ДСНС не допустили до перевірки &quot;Токіо Стар&quot; в липні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник уряду Володимир Гройсман доручив провести перевірку в санаторіях та готелях по всій Україні у зв'язку з пожежею в будівлі одеського готелю "Токіо Стар". Прем'єр наголосив, що власники та керівники об'єктів повинні нести відповідальність з безпеку людей.

РБК-Україна писало, що вночі 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. Як відомо, загорання сталося на 2-му поверсі готелю. В результаті пожежі загинули 8 осіб, ще щонайменше десять - отримали поранення.

Крім того, за фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки в одеському готелі.

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