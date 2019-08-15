Грымчаку сообщили о подозрении

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошеничество).

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий и его помощника подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки.

Напомним, в ранее в ГПУ сообщали, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица. "Обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий", - отмечали в Генпрокуратуре.

Грымчака и его помощника задержали в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины. Они помещены в изолятор временного содержания.

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ ранее опубликовала видеозапись задержания Грымчака. Так, ночью правоохранители завершили обыск в квартире замглавы МинВОТ, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Так, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание замминистра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.