Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражей. Об этом сообщила жена Грымчака Юлия в Facebook.

Сообщается, Грымчак останется под стражей еще на один месяц. Мера пресечения Грымчака в виде ареста предполагает возможность внесения залога в размере 6 млн грн.

"Грымчака оставили под стражей", - говорится в сообщении Юлия Грымчак.

Напомним, 6 сентября Апелляционный суд решил оставить под стражей Юрия Грымчака. Также ранее адвокат Татьяна Матяш заявила, что Гримчак останется под стражей.

РБК-Украина сообщало, что 14 августа Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.