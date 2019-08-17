Грымчак останется в СИЗО, несмотря на ошибку суда, - адвокат

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

В СИЗО ждут решения Пенитенциарной службы

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не намерены отпускать из СИЗО из-за ошибки в постановлении о его заключении под стражу. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них другое лицо, чем указано в постановлении, но есть исправления и они скоро вступят в силу. Поэтому сейчас отпускать никого не будут, поскольку они установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек", - написала адвокат.

Матяш добавила, что работники СИЗО "уведомили департамент" (Пенитенциарную службу) и ждут его решения.

По словам адвоката, защита пока уезжает из СИЗО, а сторона обвинения намерена ждать решения департамента под следственным изолятором.

Ранее Матяш предполагала, что ее подзащитного могут перезадержать из-за ошибки в постановлении о его заключении под стражу.

Напомним, 17 августа суд постановил исправить ошибки в постановлении об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Во время оглашения постановления о заключении под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве Грымчака суд в Чернигове перепутал его отчество.