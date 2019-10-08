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Грымчака оставили под стражей

Новости » Общество    08.10.2019 - 14:55
Грымчака оставили под стражей
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак останется под стражей еще на один месяц

Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражей. Об этом сообщила жена Грымчака Юлия в Facebook.

Сообщается, Грымчак останется под стражей еще на один месяц. Мера пресечения Грымчака в виде ареста предполагает возможность внесения залога в размере 6 млн грн.

"Грымчака оставили под стражей", - говорится в сообщении Юлия Грымчак.

Грымчака оставили под стражейГрымчака оставили под стражей

Напомним, 6 сентября Апелляционный суд решил оставить под стражей Юрия Грымчака. Также ранее адвокат Татьяна Матяш заявила, что Гримчак останется под стражей.

РБК-Украина сообщало, что 14 августа Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

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