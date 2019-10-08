ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гримчака залишили під вартою

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 14:55
Гримчака залишили під вартою
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць

Печерський районний суд Києва залишив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака під вартою. Про це повідомила дружина Гримчака Юлія в Facebook.

Повідомляється, Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць. Запобіжний захід Гримчака у вигляді арешту передбачає можливість внесення застави у розмірі 6 млн грн.

"Гримчака залишили під вартою", - йдеться в повідомленні Юлія Гримчак.

Гримчака залишили під вартоюГримчака залишили під вартою

Нагадаємо, 6 вересня Апеляційний суд вирішив залишити під вартою Юрія Гримчака. Також раніше адвокат Тетяна Матяш заявила, що Гримчак залишиться під вартою.

РБК-Україна повідомляло, що 14 серпня Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Суд заарештував Пашинського Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу по справі розкрадань в УЗ
Новини України охранаМінТОТСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся