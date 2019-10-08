Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць

Печерський районний суд Києва залишив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака під вартою. Про це повідомила дружина Гримчака Юлія в Facebook.

Повідомляється, Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць. Запобіжний захід Гримчака у вигляді арешту передбачає можливість внесення застави у розмірі 6 млн грн.

"Гримчака залишили під вартою", - йдеться в повідомленні Юлія Гримчак.

Нагадаємо, 6 вересня Апеляційний суд вирішив залишити під вартою Юрія Гримчака. Також раніше адвокат Тетяна Матяш заявила, що Гримчак залишиться під вартою.

РБК-Україна повідомляло, що 14 серпня Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.