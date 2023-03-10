У Грузії заявили, що протести в країні підігрівають бійці, які повернулися з України

Прихильники Михайла Саакашвілі, які брали участь у військових діях в Україні, підігрівають проведення мітингів у Грузії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву одного із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія", віце-спікера парламенту Гію Вольського журналістам.

Він заявив, що колишні військові прибули до Грузії для того, щоб підштовхувати молодь до революційного сценарію.

"Можна сказати, напевно, що з України приїхала певна група прихильників Саакашвілі, прихильників "Нацруху", це бійці, які постараються, використавши цю молодіжну енергію, не знімати з порядку денного цей революційний процес", - сказав Вольський.

Він також вважає, що в країні є певна група, яка намагається завадити "розвитку політичних процесів". Зокрема, він вказав, на лідера "Єдиного національного руху" Левана Хабеїшвілі.