В Грузии заявили, что протесты в стране подогревают вернувшиеся из Украины бойцы

Сторонники Михаила Саакашвили, участвовавшие в военных действиях в Украине, подогревают проведение митингов в Грузии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикера парламента Гию Вольского журналистам.

Он заявил, что бывшие военные прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

"Можно сказать, наверное, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", - сказал Вольский.

Он также считает, что в стране есть определенная группа, которая пытается помешать "развитию политических процессов". В частности, он указал на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.