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В Грузії заявили про "допомогу Україні" тим, що впускають до себе призовників з Росії

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Понеділок 26 вересня 2022 19:18
В Грузії заявили про "допомогу Україні" тим, що впускають до себе призовників з Росії Фото: в Грузії заявили про "допомогу Україні" тим, що впускають до себе призовників з Росії (flickr.by/JRope)
Автор: Сергій Пишкін

В правлячій партії Грузії відреагували на чутки про те, що країна може зачинити кордон для призовників з Росії. Нібито таким чином Тбілісі допомогає України у війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости - Грузия"

За словами депутата Бека Давітуліана, Росія через проблеми з мобілізацією ймовірно закриє кордон із 28 вересня.

Тим часом згідно з даними "відповідних служб, зокрема спецслужб", потоки росіян, які прибувають у Грузію "перебувають під контролем" й "не становлять небезпеки".

"У чому логіка, щоб не пускати людей із Росії, які не хочуть іти на передову фронту. Тобто, дати режиму в Росії можливість пустити їх на поле бою і нашкодити Україні? Адже ми повинні допомогти Україні виграти війну, відповідно, в наших інтересах, якщо це не зашкодить нашим інтересам, то ми приймемо тих, хто не хоче туди їхати", - додав Давітуліані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Грузії заговорили про те, що країна може закрити кордони для чоловіків з Росії віком від 18 до 55 років, однак в уряді спростували таку інформацію.

Тим часом росіяни шукають будь-які можливості, аби втікти з Росії після оголошення мобілізації.

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