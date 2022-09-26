В Грузії заявили про "допомогу Україні" тим, що впускають до себе призовників з Росії

В правлячій партії Грузії відреагували на чутки про те, що країна може зачинити кордон для призовників з Росії. Нібито таким чином Тбілісі допомогає України у війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Новости - Грузия "

За словами депутата Бека Давітуліана, Росія через проблеми з мобілізацією ймовірно закриє кордон із 28 вересня.

Тим часом згідно з даними "відповідних служб, зокрема спецслужб", потоки росіян, які прибувають у Грузію "перебувають під контролем" й "не становлять небезпеки".

"У чому логіка, щоб не пускати людей із Росії, які не хочуть іти на передову фронту. Тобто, дати режиму в Росії можливість пустити їх на поле бою і нашкодити Україні? Адже ми повинні допомогти Україні виграти війну, відповідно, в наших інтересах, якщо це не зашкодить нашим інтересам, то ми приймемо тих, хто не хоче туди їхати", - додав Давітуліані.