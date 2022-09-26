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В Грузии заявили о "помощи Украине" тем, что впускают к себе призывников из России

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 19:18
В Грузии заявили о "помощи Украине" тем, что впускают к себе призывников из России Фото: в Грузии заявили о "помощи Украине" тем, что впускают к себе призывников из России (flickr.by/JRope)
Автор: Сергей Пышкин

В правящей партии Грузии отреагировали на слухи о том, что страна может закрыть границу для призывников из России. Якобы, таким образом, Тбилиси помогает Украине в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости - Грузия"

По словам депутата Бека Давитулиана, Россия из-за проблем с мобилизацией, вероятно, закроет границу с 28 сентября.

Между тем, согласно данным "соответствующих служб, в частности спецслужб", потоки россиян, прибывающих в Грузию "находятся под контролем" и "не представляют опасности".

"В чем логика, чтобы не пускать людей из России, которые не хотят идти на передовую фронту. То есть, дать режиму в России возможность пустить их на поле боя и навредить Украине? Мы ведь должны помочь Украине выиграть войну, соответственно, в наших интересах, если это не навредит нашим интересам, то мы примем тех, кто не хочет туда ехать", - добавил Давитулиани.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Грузии заговорили о том, что страна может закрыть границы для мужчин с России в возрасте от 18 до 55 лет, однако в правительстве опровергли такую информацию.

Тем временем россияне ищут любые возможности, чтобы бежать из России после объявления мобилизации.

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