В Грузии заявили о "помощи Украине" тем, что впускают к себе призывников из России

В правящей партии Грузии отреагировали на слухи о том, что страна может закрыть границу для призывников из России. Якобы, таким образом, Тбилиси помогает Украине в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости - Грузия "

По словам депутата Бека Давитулиана, Россия из-за проблем с мобилизацией, вероятно, закроет границу с 28 сентября.

Между тем, согласно данным "соответствующих служб, в частности спецслужб", потоки россиян, прибывающих в Грузию "находятся под контролем" и "не представляют опасности".

"В чем логика, чтобы не пускать людей из России, которые не хотят идти на передовую фронту. То есть, дать режиму в России возможность пустить их на поле боя и навредить Украине? Мы ведь должны помочь Украине выиграть войну, соответственно, в наших интересах, если это не навредит нашим интересам, то мы примем тех, кто не хочет туда ехать", - добавил Давитулиани.