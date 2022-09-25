ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Грузії заговорили про заборону в'їзду російським чоловікам. Влада не підтверджує

Новость на русском →
Тбілісі, Неділя 25 вересня 2022 21:15
У Грузії заговорили про заборону в'їзду російським чоловікам. Влада не підтверджує Фото: у Грузії заговорили про заборону в'їзду російським чоловікам (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Іван Носальський

У грузинському парламенті заговорили про те, що їхня країна може закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років. В уряді спростували таку інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

За даними видання, в уряді Грузії відмовилися коментувати інформацію про закриття кордонів для чоловіків із РФ віком від 18 до 55 років, зазначивши, що не можуть нічого додати до раніше зроблених заяв.

У "Новини-Грузія" уточнюють, що раніше представники правлячої партії заявляли про відсутність намірів запроваджувати будь-які обмеження для громадян РФ.

Зазначимо, резонанс навколо запровадження Грузією нових обмежень з'явився сьогодні, 25 вересня, після того, як опозиційний депутат грузинського парламенту Нона Мамулашвілі заявила про те, що уряд нібито має намір з понеділка, 26 вересня, закрити кордони для російських чоловіків. Це нібито хочуть зробити на фоні великих черг на пунктах пропуску між РФ та Грузією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни почали масово виїжджати до Грузії та інших країн після того, як президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" в його країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Грузія Мобілізація в Росії
NEWS
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю