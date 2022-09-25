У Грузії заговорили про заборону в'їзду російським чоловікам. Влада не підтверджує

У грузинському парламенті заговорили про те, що їхня країна може закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років. В уряді спростували таку інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини-Грузія ".

За даними видання, в уряді Грузії відмовилися коментувати інформацію про закриття кордонів для чоловіків із РФ віком від 18 до 55 років, зазначивши, що не можуть нічого додати до раніше зроблених заяв.

У "Новини-Грузія" уточнюють, що раніше представники правлячої партії заявляли про відсутність намірів запроваджувати будь-які обмеження для громадян РФ.

Зазначимо, резонанс навколо запровадження Грузією нових обмежень з'явився сьогодні, 25 вересня, після того, як опозиційний депутат грузинського парламенту Нона Мамулашвілі заявила про те, що уряд нібито має намір з понеділка, 26 вересня, закрити кордони для російських чоловіків. Це нібито хочуть зробити на фоні великих черг на пунктах пропуску між РФ та Грузією.