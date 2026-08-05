У Грузії втретє за два тижні стався масштабний блекаут

Світло в столиці та більшості регіонів Грузії раптово зникло близько 20:15 за місцевим часом.

Наразі офіційної інформації про причини масштабного відключення електроенергії від профільних служб або влади країни немає.

Припинення електропостачання призвело до зупинки громадського та залізничного транспорту. Зокрема, Тбіліський метрополітен повністю припинив обслуговування пасажирів через відсутність живлення.

Крім того, грузинська залізниця тимчасово призупинила рух поїздів, на низці напрямків виникли збої в графіку.

В соцмережах пишуть, що через відключення насосів у Тбілісі протягом кількох годин не буде водопостачання.

Пізніше з'явилась інформація, що постачання електроенергії частково відновлено у Тбілісі: до мережі підключаються райони Вера, Ваке, Дігомі, Сабуртало. При цьому більша частина столиці залишається без світла. Зазначається, що світло з’явилося і в Кутаїсі, Мцхета та Сагурамо.

Блекаути в Грузії

Нагадаємо, у ніч на 24 липня Грузія зіткнулася з масштабним блекаутом. Без електропостачання залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті, Телаві та низка інших міст.

В окремих регіонах були зафіксовані перебої в роботі мобільного зв'язку, інтернету та світлофорів.