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В Грузии в третий раз за две недели произошел масштабный блекаут

20:38 05.08.2026 Ср
2 мин
Из-за отсутствия света также отсутствует водоснабжение
aimg Валерий Ульяненко
Фото: блекаут в Грузии (соцсети)

В Тбилиси и большинстве регионов Грузии в третий раз за две недели произошел блекаут. Полностью остановился Тбилисский метрополитен и возникли перебои в движении железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report и соцсети.

Свет в столице и большинстве регионов Грузии внезапно исчез около 20:15 по местному времени.

Пока официальной информации о причинах масштабного отключения электроэнергии от профильных служб или властей страны нет.

Прекращение электроснабжения привело к остановке общественного и железнодорожного транспорта. В частности, Тбилисский метрополитен полностью прекратил обслуживание пассажиров из-за отсутствия питания.

Кроме того, грузинская железная дорога временно приостановила движение поездов, в ряде направлений возникли сбои в графике.

В соцсетях пишут, что из-за отключения насосов в Тбилиси в течение нескольких часов не будет водоснабжения.

Позже появилась информация, что поставки электроэнергии частично возобновлены в Тбилиси: к сети подключаются районы Вера, Ваке, Дигоми, Сабуртало. При этом большая часть столицы остается без света. Отмечается, что свет появился и в Кутаиси, Мцхета и Сагурамо.

Блекауты в Грузии

Напомним, в ночь на 24 июля Грузия столкнулась с масштабным блекаутом. Без электроснабжения остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и ряд других городов.

В отдельных регионах были зафиксированы перебои в работе мобильной связи, интернета и светофоров.

На следующий день, 25 июля, в стране произошел еще один масштабный сбой в энергосистеме. Приблизительно в 08:00 по местному времени электроэнергия снова исчезла в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других населенных пунктах.

Отметим, аварийные отключения света, произошедшие 24 и 25 июля, расследуют в рамках уголовного производства по статье "диверсия".

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