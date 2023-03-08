У Грузії відновилися протести та розпочався жіночий марш

Акція перед парламентом Грузії проходить під гаслом: "Ні російському закону!". На мітингу зібралися студенти, учасниці "Маршу жінок", пересічні громадяни, а також представники опозиції.

Як повідомляється, учасники акції скандують: "Ні російському закону", "Грузія", "Більше жінок у парламенті", "Ні тотальному контролю!". Також лунає державний гімн Грузії.

У своїх виступах учасники акції наголосили, що жінки не відступляться від європейського вибору країни.

"Європейський вибір у нас не відібрати, Європа - наш конституційний вибір", - зазначають протестувальники.