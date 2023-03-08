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У Грузії відновилися протести та розпочався жіночий марш

Фото: у Грузії відновилися протести та розпочався жіночий марш (oc.media.org)
Автор: Тетяна Степанова

У Тбілісі другий день тривають масові протести через російський законопроєкт про "іноагентів". Сьогодні по обіді люди почали активно сходитися на нові мітинги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online".

Акція перед парламентом Грузії проходить під гаслом: "Ні російському закону!". На мітингу зібралися студенти, учасниці "Маршу жінок", пересічні громадяни, а також представники опозиції.

Як повідомляється, учасники акції скандують: "Ні російському закону", "Грузія", "Більше жінок у парламенті", "Ні тотальному контролю!". Також лунає державний гімн Грузії.

У своїх виступах учасники акції наголосили, що жінки не відступляться від європейського вибору країни.

"Європейський вибір у нас не відібрати, Європа - наш конституційний вибір", - зазначають протестувальники.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроект про "іноагентів", який копіює російський. Згідно з документом, у Грузії створять реєстр "агентів іноземного впливу" для ЗМІ та організацій, які фінансуються з-за кордону.

Після рішення парламенту у Тбілісі розпочалися масові протести. Учасники акції дійшли до парламенту та почали штурмувати будівлю.

Між протестувальниками та демонстрантами сталися сутички. Силовики вночі розігнали мітингувальників, застосовуючи міномети та сльозогінний газ.

Окрім того, під час мітингу затримали 66 людей.

Проте сьогодні грузинська опозиція анонсувала нові протести біля парламенту.

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